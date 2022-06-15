سريلانكا تخفض أيام العمل الأسبوعية لـ4 بسبب ارتفاع أسعار الوقود

كتب محمد جمال

أعلنت الحكومة فى سريلانكا، اليوم الأربعاء، أنها أقرت 4 أيام العمل فى الأسبوع للعاملين بالقطاع العام بسبب نقص الوقود وارتفاع أسعاره، حسبما ذكرت "سى إن إن " الأمريكية.

وقالت حكومة سريلانكا إن قرار تخفيض أيام العمل الأسبوعية جاء لمساعدة الموظفين على التكيف مع نقص الوقود في البلاد، وارتفاع اسعاره وتشجيعهم على زراعة مواد غذائية، في حين تواجه الحكومة أسوأ أزمة مالية منذ عقود.

يأتي هذا بينما تضررت سريلانكا، التي يعمل نحو مليون موظف بقطاعها العام، من نقص حاد في العملة الصعبة، جعل البلاد غير قادرة على توفير واردات أساسية مثل الوقود والغذاء والدواء.

وأصبح الكثيرون من سكان سريلانكا، البالغ عددهم 22 مليون نسمة، يقفون في طوابير طويلة لساعات أمام محطات التزود بالوقود، ويشهدون انقطاع الكهرباء لفترات طويلة منذ شهور.

يذكرأن، كشف رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغه، عن أن بلاده قد تضطر إلى شراء المزيد من النفط من روسيا للتعامل مع أزمة الوقود الحالية.