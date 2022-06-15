زيادة التهديدات ضد نواب الكونجرس.. وشرطة الكابيتول تلقت 10 آلاف بلاغ فى 2021

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت البيانات الجديدة الصادرة عن شرطة الكابيتول الأمريكية أن التهديدات الموجهة ضد المشرعين قد زادت بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية، حيث تم التحقيق فيما يقرب من 10 الاف تهديد في العام الماضي وحده.

وفقا لشبكة سي بي اس، تم القبض على سيدهارثا ماثور بعد أسابيع من انتخابات عام 2020 لتركه للنائب عن ماريلاند آندي هاريس رسالة هدده فيها هو وعائلته.

اعتبر المدعون أنه تهديد بالقتل ووجهوا اتهامات فيدرالية ضد ماثور وأقر بأنه مذنب في تهمة جنائية اتحادية تتعلق بالإبلاغ عن تهديد وحكم عليه بقضاء ثمانية عطلات نهاية أسبوع متتالية في السجن ، تليها ستة أشهر من الحبس في المنزل وسنتين من المراقبة، قال ماثور إنه كان غاضبًا من أن عضو الكونجرس لديه طعن في نتائج الانتخابات.

وبحسب التقرير، تحولت بالفعل بعض الخطابات المشحونة سياسياً إلى العنف في عام 2017 ، فتح مهاجم يحمل بندقية النار على نواب جمهوريين في تدريب للبيسبول في الكونجرس ، مما أدى إلى إصابة النائب الجمهوري ويب ستيف سكاليس وعدة أشخاص آخرين.

في نفس السياق، يشير العديد من الخبراء إلى الخطاب الملتهب والمتصاعد من السياسيين لكونهم وراء تصاعد التهديدات.

من جانبها أوصت شرطة الكابيتول بوضع المزيد من الكاميرات الأمنية والتحديثات في مكاتب الأعضاء ، بالإضافة إلى تلك الموجودة في مبنى الكابيتول، وقال مسؤولون في شرطة الكابيتول لشبكة سي بي إس نيوز إنهم يعملون على توظيف ونشر 280 ضابطا إضافيا بحلول نهاية الصيف.