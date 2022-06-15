"ريتاج" طفلة من الإسكندرية ولدت بشلل وأصيبت بالضمور.. والصحة توجه بفحص حالتها

الإسكندرية - فريق المحافظات

الطفلة ريتاج من محافظة الإسكندرية البالغة من العمر 7 سنوات لكنها تعيش حياة طفلة سن شهرين ولدت بشلل الأطفال وزاد مرضها بعدم قدرتها على الحركة وفقدت البصر، فهي لا تأكل مثل الأطفال وتعيش على العصائر.



تقول دعاء صابر والدة الطفلة "ريتاج أحمد" بداية المأساة عندما كانت حاملا في طفلتها ريتاج وأصيبت بدور سخنية "ارتفاع في درجات الحرارة" وأخذت أدوية بناء على توجيهات الطبيبة والتي كشفت لها أن حملها وأن الجنين به بعض المشاكل منذ الشهر الأول من الحمل، ولكن بعد مرور الوقت ذهبت إلى طبيبة أخرى في الشهر السابع من حلمها، والتي أكدت أنها غير سليمة صحية وتعاني من أمراض في الحركة ولكن فات وقت نزولها، فتوجهت إلى دار الإفتاء التي قررت تحريم نزول الطفلة في الشهور الأخيرة من الحمل.



وأضافت والدة الطفلة ريتاج أحمد، لـ"اليوم السابع"، أن ابنتها لديها ضمور كامل الآن وشلل الأطفال الذي ولدت به وعمرها الآن 7 سنوات لكنها تتعامل معاملة طفلة سن شهرين فقط، وفقدت بصرها ولديها مشاكل في الرئة ولا تستجيب لأي علاج ولا تأكل سوى زبادي وعصير تفاح حتى مياه الشرب تسبب لها مضاعفات، وفي إحدى المرات قمت بإعطائها قطعة صغيرة من الفراخ مع شوربة الخضار فتسبب ذلك لها في غيبوبة لمدة 40 يوما.



وأشارت والدة الطفلة، أن زوجها عامل باليومية غير المنتظمة وكنت في بداية مرضها أقوم بالذهاب إلى أحد المراكز بمنطقة الإبراهيمية بالمجان، ومنذ أن أصبح العلاج الطبيعي بمقابل فلم أستطع مواصلة العلاج، فسعر الجلسة الواحدة 50 جنيها وتحتاج 3 جلسات في الأسبوع، مطالبة بتوفير العلاج اللازم لنجلتها - التي بها أمراض عديدة ولكنها راضية بقضاء الله - ومساعدتها في توفير نفقات علاجها.



من جانبه، قال الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه سيجرى الكشف على الطفلة ريتاج وفحص الأشعة والفحوصات الطبية لمتابعة حالتهما الصحية.



ووأضح الدكتور أيمن حليم في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن على أسرة الطفلة التوجه بها إلى الدكتور عمر بن الخطاب مدير إدارة العلاج الطبيعي المركزي بالمديرية الصحية بمنطقة سموحة، للكشف عليها وإعداد تقرير مفصل عن الحالة الصحية.



الطفلة ريتاج مع والدتها (1)



الطفلة ريتاج مع والدتها (2)



الطفلة ريتاج مع والدتها (3)