اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: واضعوا العقوبات ضدنا يبتكرون بأنفسهم مخططات للتحايل عليها

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:20 ص
روسيا: واضعوا العقوبات ضدنا يبتكرون بأنفسهم مخططات للتحايل عليها مدفيديف
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، دميتري مدفيديف، أن واضعي العقوبات ضد روسيا، يبتكرون بأنفسهم مخططات للتحايل عليها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى: بفارغ الصبر، ننتظر الحزمة التالية من العقوبات الأوروبية وقرارات العقوبات العظيمة التي اتخذها الجد جو، والتي بدأ واضعو هذه العقوبات على الفور في ابتكار مخططات للتحايل عليها.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، أن محصول العقوبات الرئيسي للاقتصادات الغربية سيتوجب جنيه في الخريف، وحتى ذلك الحين، فإن قاطرة اقتصاد الخدمات والعملات الرقمية الخاصة بهم ترتطم بالجدار بكامل قوتها.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة