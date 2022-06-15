روسيا: واضعوا العقوبات ضدنا يبتكرون بأنفسهم مخططات للتحايل عليها

كتب أحمد عرفة

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، دميتري مدفيديف، أن واضعي العقوبات ضد روسيا، يبتكرون بأنفسهم مخططات للتحايل عليها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى: بفارغ الصبر، ننتظر الحزمة التالية من العقوبات الأوروبية وقرارات العقوبات العظيمة التي اتخذها الجد جو، والتي بدأ واضعو هذه العقوبات على الفور في ابتكار مخططات للتحايل عليها.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، أن محصول العقوبات الرئيسي للاقتصادات الغربية سيتوجب جنيه في الخريف، وحتى ذلك الحين، فإن قاطرة اقتصاد الخدمات والعملات الرقمية الخاصة بهم ترتطم بالجدار بكامل قوتها.