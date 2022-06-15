وقال ردا على سؤال حول هذا الموضوع نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس": "أجرينا مراجعة في مايو وهناك إمدادات من كل شيء - المضادات الحيوية الأساسية ووسائل الحماية الفردية واللقاحات وما إلى ذلك".

وفي وقت سابق ، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إنه لا توجد حاجة حاليًا لإجراء تلقيح جماعي ضد الجدري في روسيا.



وأشار إلى أن روسيا لديها أسس معملية قوية تسمح بالتعرف السريع على الفيروسات، بما في ذلك جدرى القرود. بالإضافة إلى ذلك، هناك منصات تكنولوجية لتطوير المنتجات الصيدلانية واللقاحات التي تساعد في تكييف لقاحات مختلفة في وقت قصير.



وينعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولى، الذي تنظمه روسيا في الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري ، تحت عنوان "الفرص الجديدة في عالم جديد" ، وسيشمل الحدث بشكل خاص منتديات الشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الإبداعية، ومنتدى الأمن الدوائي.