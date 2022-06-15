روسيا: توسيع مجموعة "بريكس" يعزز مكانة المنظمة فى العالم

وكالات

أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن توسيع مجموعة "بريكس" سيساعد في تعزيز مكانة المنظمة في العالم"، مشيرا إلى المبادرة التي تم الإعلان عنها في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في مايو الماضي بشأن بدء عملية توسيع المجموعة.



وأضاف باتروشيف، خلال اجتماع لكبار ممثلي دول "بريكس" الأمنيين، اليوم الأربعاء، أن مثل هذه الخطوات ستساعد على تعزيز مكانة المجموعة في الشؤون العالمية، ومن المهم أن تقرر مجموعة "بريكس" الآن الجوانب الرئيسية لهذه العملية والبدء بمناقشة المرشحين المحتملين"، معربا عن قناعته بأن دول "بريكس" مدعوة للعب أحد الأدوار الرئيسية في حل المشكلات العالمية.



وأوضح أن هذه المشكلات العالمية تشمل التهديدات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وزيادة عدد النزاعات وتغير المناخ وتحديات الأمن البيولوجي والوبائي، والعقوبات الأحادية وتعطيل سلاسل التوريد وتقويض الأمن الغذائي وأمن الطاقة.