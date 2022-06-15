وقال بوليانسكي- خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول اليمن، وفقا لقناة (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء، إنه "في الفترة الأخيرة يمكن رؤية التوجهات الإيجابية أكثر فأكثر في النزاع العسكري السياسي المستمر منذ سنوات"، معربا عن ترحيب بلاده بالاتفاق الذي تم التوصل إليه ضمن اللجنة الأممية بشأن تشكيل فريق العمل للاتصال الدائم بشأن انتهاكات الهدنة في اليمن.

وثمن بوليانسكي دور المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن هانس جروندبرج في تطبيق اتفاق الهدنة، لافتا إلى أن تنفيذ الطرفين لجميع شروط الهدنة والتخلى عن الاستفزازات أحادية الجانب سيسمح بتثبيت التوجهات الإيجابية في الأزمة اليمنية، والانتقال إلى التسوية السياسية الشاملة.