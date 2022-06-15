اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:58 م
أكرم القصاص
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روسيا تخفض إمداداتها من الغاز لشركة إينى الإيطالية بنحو 15%

الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:32 م
روسيا تخفض إمداداتها من الغاز لشركة إينى الإيطالية بنحو 15% الغاز الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة اليوم الأربعاء أن شركة (غازبروم) الروسية أبلغتها "بتخفيض محدود" في إمدادات الغاز الطبيعي "يعادل نحو 15%".


وذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أن متحدث باسم عملاق الطاقة الإيطالي أشار في تصريح له إلى أن "أسباب الانخفاض لم يتم الإبلاغ عنها في الوقت الحالي"، مؤكدا أن "إيني تراقب الوضع باستمرار".


يأتي ذلك غداة إعلان غازبروم خفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب (نورد ستريم) بأكثر من 40% معزية القرار إلى تأخر شركة (سيمنز) في تسليم معدات وصفتها بالضرورية.


وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستستغنى بالكامل عن الغاز الروسي بحلول خلال النصف الثاني من عام 2024م.


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