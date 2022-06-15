رفع 40 طن قمامة وتراكمات فى حملات نظافة.. وتركيب 50 كشافا بشوارع الأقصر

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ الأقصر، فقد تمت متابعة أعمال رفع الكفاءة بالعديد من المناطق بالمدينة ومن بينها الساحة الأمامية لبوابة الدخول والخروج الرئيسية لمعبد الأقصر ، مشيرا إلى أنه تم متابعة أعمال الرصف وأعمال تركيب البلدورات وتركيب الأنترلوك بالمنطقة، وذلك برفقة أيمن حسين رئيس حي وسط، وحسن بسطاوي نائب رئيس الحي.

وأكد رئيس المدينة، أننه تمت متابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات والإشغالات وكنس الأتربة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، والتي أسفرت عن رفع 40 طن قمامة وأتربة وتراكمات صلبة، تحت إشراف السكرتير العام لمدينة الأقصر أحمد أبو عيش ، بالإضافة إلى استكمال أعمال صيانة المسطحات الخضراء بحديقة الطفل بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر.

كما تمت متابعة أعمال رفع كفاءة شبكة الانارة بشوارع الأحياء المختلفة، حيث قام مسؤولي إدارة كهرباء مدينة الأقصر تحت إشراف محمد محمود راشد مسؤول إدارة الكهرباء بالمدينة، في إعادة إنارة الشارع الرئيسي بالطريق الواقع بين كوبرى الكباش وكوبري المطار العلوى ناحية الجزيرة عبر تركيب كابل جديد وتركيب حوالى (50) كشاف جديد 150 وات، وذلك بمشاركة أحمد عوض الله رئيس حي شمال، كما قام مسؤولي إدارة كهرباء المدينة بمشاركة يوسف محمد علي رئيس حي المطار في إعادة إنارة الشارع الرئيسي بطريق المطار بداية من محطة الوقود حتى ميدان النافورة، حيث تم تركيب حوالى (100) كشاف جديد 150 وات، وجاري المتابعة في قطاعات أخرى.



رفع 40 طن قمامة وتراكمات فى حملات نظافة وتركيب 50 كشاف بالأقصر



رفع 40 طن قمامة وتراكمات فى حملات نظافة وتركيب 50 كشاف بالأقصر