رئيس جامعة طنطا: قفزة كبيرة بملف التحول الرقمى الشامل بالجامعة

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم الأربعاء، سير أعمال الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الطبي والذى يخدم كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والمعهد الفنى للتمريض، حيث كان في استقباله الدكتور محمد النمر المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور عفاف عبد العزيز بصل عميد كلية التمريض والدكتورة مروة قمر الدولة مدير مركز الاختبارات الإلكترونية.





وأشار رئيس جامعة طنطا إلى نجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية وتطبيقها لأول مرة فى اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول والثانى للعام الأكاديمي 22/21 ، موضحا أن وحدة الاختبارات تستوعب 1628 جهازا، مشيرا إلي تحقيق قفزة كبيرة فى ملف التحول الرقمي الشامل بالجامعة ورقمنة الخدمات الطلابية، موضحا أنه تم افتتاح 15 قاعة للاختبارات الإلكترونية تضم 1629 جهاز حاسب آلي وتواكب ذلك مع تحسين نوع وعدد الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب.

ووجه رئيس الجامعة بالتوسع فى استخدام منظومات الاختبارات الإلكترونية فى كافة كليات الجامعة واستكمال بنوك الأسئلة فى كافة التخصصات، ومشيدا بانتظام أعمال الاختبارات الإلكترونية، حيث تم عقد 29238 جلسة امتحانية فى نهاية الفصل الدراسي الأول وأعمال الفصل الدراسي الثانى، ومن المتوقع أن يتم اجراء 75 ألف جلسة امتحانية فى اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى .