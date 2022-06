رئيس جامعة المنصورة الجديدة يستعرض تقريرا حول حصاد كلية العلوم خلال العام الدراسى

الدقهلية - مرام محمد

استعرض الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، تقريرًا مقدمًا من الدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم، حول حصاد نشاطات وفاعليات كلية العلوم خلال العام الدراسي 2021 / 2022 ، وتعتبر كلية العلوم هي جسر التواصل الذى يربط جميع الكليات العلمية بمختلف التخصصات وتؤدى دورا أساسيا ومحوريا فى هذا الشأن.

أشار التقرير إلى الأنشطة العلمية التى تمت خلال الفصل الدراسى الأول بمعامل كلية العلوم لطلبة هندسة الحاسب وتم استعراض عدد من المشروعات التطبيقية التى تخدم المجتمع والبيئة، حيث تم تنظيم محاضرة علمية ألقاها الدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم بعنوان Mathematics for Better Life، وورشة عمل بعنوان "ابدأ بالأهم" شارك فيها الدكتور عمرو موافى بمحاضرة شيقة، ومحاضرة عامة بعنوان "We are what we eat" ألقاها الدكتور محمد السعيد، وتم تنظيم معرض العلوم الأول داخل أروقة جامعة المنصورة الجديدة عقب نهاية العام الدراسى الأول"Science Fair"، وذلك تطبيقا لما تم دراسته خلال العام الدراسى.

وامتاز هذا المعرض بأنه ضم جميع الأنشطة والمشاريع العلمية لكليات العلوم والهندسة وعلوم الحاسب وهندسة الحاسب والتى تمت تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم وخرجت من معاملها وذلك لدور كلية العلوم الرائد فى مجالى البحث والتطبيق.

ومن الجدير بالذكر أن جميع مشاريع هذا المعرض امتازت بأنها مشاريع تطبيقية اعتمدت على التخصصات البينية فى مجالات البيئة والصحة والهندسة والمياه وهدفت بشكل فعال الى حل مشاكل المجتمع طبعا لرؤية مصر 2030.

وأوضح التقرير أن على صعيد الأنشطة الطلابية، تم تنظيم احتفالية بعنوان "One Big Family" تم فيها تكريم الهيئات الإدارية داخل جامعة المنصورة الجديدة وتكريم رجال الظل "السادة العمال"، والمشاركة فى مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، والمشاركة فى فيديو دعاية للبرامج العلمية المميزة المتاحة، والمشاركة فى مسابقة اختيار الطالب المثالى، وتنظيم مسابقة علمية تهدف إلى إثراء الحصيلة المعرفية.

وأشار التقرير أن على صعيد الزيارات الرسمية والشراكات الدولية، شهدت الكلية ومعاملها المختلفة زيارة الدكتور أحمد أمين حمزة رئيس مجلس الأمناء للكلية، واستعراض أهم الأجهزة داخل المعمل المركزى، وزيارة جامعة نوتينجهام ترنت البريطانية لمعامل الكلية، واستعراض مشاريع الطلاب ورؤية الطلاب وطموحهم تجاه تلك المشروعات.

وأوضح التقرير أن على صعيد تدريب وتأهيل الطلاب، تمهد الكلية لعمل زيارات لمؤسسات تخدم الطالب حسب البرنامج الخاص به وتؤهله فى مجال عمله مثل مصلحة الطب الشرعى ومصانع الكيماويات المختلفة ومحطات تنقية المياه.

وأشار التقرير إلى أن الكلية شهدت تأسيس المعمل المركزى داخل الجامعة بالشراكة مع كلية الصيدلة وتزويده بأحدث الأجهزة العلمية الحديثة التى تخدم جميع التخصصات العلمية والهندسية والتى تم جمعها فى مكان واحد لتسهيل عملية البحث العلمى وتوفير الوقت والجهد لعمل القياسات، وشهدت زيارة وزير التعليم العالى للمعمل المركزى والإشادة به خلال زيارته للجامعة، وذلك على صعيد خدمة المجتمع العلمى والبحثى داخل الجامعة وخارجها.

الجدير بالذكر أن كلية العلوم جامعة المنصورة الجديدة العام بدأت عامها الأول بثلاث برامج رئيسية مميزة وجديدة، وهم برنامج علوم الأدلة الجنائية، وبرنامج الكيمياء الصناعية، وبرنامج البيولوجيا الجزيئية، وتم إضافة برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، لتبدأ كلية العلوم عامها القادم بأربعة برامج مميزة.