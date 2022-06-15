رئيس جامعة القاهرة يعلن نتائج مسابقة "شباب من أجل التنمية"

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، نتيجة تقييم مسابقة "شباب من أجل التنمية"، والتي أطلقتها الجامعة في عدد من الموضوعات القومية التنموية في إطار مشروع قومي مشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي، لتنمية قدرات الشباب والاستفادة من مقترحاتهم وأفكارهم التنموية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المسابقة تقدم لها 4 مشروعات تنموية و 6 أوراق سياسات، وتم اختيار مشروعين هما: "إنشاء النادي الأخضر لتعزيز دور المرأة ومشاركتها المجتمعية في حماية البيئة"، و مشروع "انتي تقدري" لتمكين المرأة، كما تم اختيار 3 من أوراق سياسات وهي: "آليات تطبيقية لمنع تزوير الشهادات الجامعية المصرية"، و "القضاء على عمالة الأطفال: نحو تنشئة أجيال سوية وممكنة"، و "آليات تعزيز دور التحول الرقمي في مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة في مصر".

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه تم تدريب وبناء قدرات الفرق المشاركة في كل من المشروعات التنموية وأوراق السياسات من خلال عقد جلسات تدريب تفاعلية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالإضافة إلى عقد 3 برامج تدريبية في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف بناء قدرات المتقدمين في عدة مهارات لإنجاز فاعليات المبادرة بالجودة المطلوبة، مشيرًا إلى اختيار فريق من المنسقين للفرق المشاركة في كلا المسارين للقيام بتوجيه وإرشاد فرق العمل للوصول إلى أفضل شكل لأعمالهم.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنه تم تشكيل لجنة لتحكيم أفضل 10 أعمال مشاركة في المسابقة، وتم عقد جلسات تقييم العروض التقديمية لهذه الفرق، موضحًا أنه تم خلال الشهر الجاري بدء توجيه عدد من البرامج التدريبية للفرق الفائزة تحت مظلة عدة جهات، وهي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك تمهيدًا للمرحلة الأخيرة في المبادرة والتي من المُقرر انطلاقها في يوليو 2022، بمشاركة 5 جامعات، مشيرًا إلى أنه سيتم منح جوائز مالية لأفضل مشروعين بحثيين وأفضل ورقتين للسياسات واختيارهما للمنافسة على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن مسابقة "شباب من أجل التنمية" أطلقتها جامعة القاهرة لإعداد أفضل مشروع تنموي وأفضل ورقة سياسات، وذلك من خلال تحديد مسابقة أفضل مشروع تنموي في أحد الموضوعات الآتية: (التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، المشروعات الصديقة للبيئة، دعم المنظومة الصحية، ابتكارات لتحسين الخدمة العامة تشمل قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة)، بالإضافة إلى مسابقة أفضل ورقة سياسات في أحد الموضوعات الآتية: (إعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية إصلاح التعليم، تنمية الوعي بقضايا تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، تحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد، إصلاح منظومة الرعاية الصحية).