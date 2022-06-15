رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل عام فلسطين لبحث سبل التعاون بين الجانبين

الإسكندرية - أسماء على بدر

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، السفير رأفت محمود بدران، القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، و محمد فؤاد حماد، الملحق الثقافي لدولة فلسطين، وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون فى المجالات العلمية والبحثية المختلفة بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة هالة مقلد، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بجامعة الإسكندرية.

وفي كلمته خلال اللقاء أعرب رئيس الجامعة عن عمق العلاقات التى تربط بين الشعب المصرى والفلسطينى، مؤكداً أن الطلاب الفلسطينيين الدراسين بجامعة الاسكندرية يعاملوا نفس معاملة الطلاب المصريين في بلدهم الثاني مصر، كما قدم د.قنصوه نبذة عن جامعة الإسكندرية وكلياتها ومعاهدها وإتفاقيات التعاون والبرامج المشتركة بين جامعة الإسكندرية والجامعات العالمية المختلفة، كما بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الفلسطينية في العديد من المجالات العلمية والبحثية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك بهدف زيادة تنافسية الطلاب الفلسطينيين الدراسين بجامعة الإسكندرية وفتح أفاق جديدة لهم.

وأشاد سفير فلسطين بدور جامعة الاسكندرية وريادتها فى تخريج العديد من الطلاب الفلسطينيين علي مر التاريخ، وتوجه بالشكر لإدارة جامعة الإسكندرية على التسهيلات التي تقدمها للطلبة الوافدين، ودمجهم فى الحياة الجامعية من خلال الرعاية والأنشطة الطلابية المختلفة التي تنظمها الجامعة للطلاب الوافدين.