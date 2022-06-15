رئيس الوزراء يوجه بزيادة الرؤوس الحية للحفاظ على أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لمتابعة الأرصدة والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، والاطمئنان على توافرها للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، على ضرورة مواصلة الحفاظ على رصيد من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع المختلفة، في ضوء التكليفات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية إلى 6 أشهر، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتحقيق ذلك.

من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لدينا احتياطيا استراتيجيا آمنا من مختلف السلع الأساسية والسلع التموينية، مؤكدا حرص الدولة على السعي لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية، رغم التداعيات السلبية التي عانت منها الدولة المصرية كسائر دول العالم بسبب الأزمات المتعاقبة التي مر بها العالم، وما خلفته من اضطراب شديد في الأسواق منذ بداية جائحة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، مشيدا بدور التجربة المصرية في مواجهة تلك الأزمات وصمود السوق المصرية حيالها.

كما أوضح وزير التموين أن لدينا احتياطات كافية من اللحوم والدواجن المجمدة، والدولة تعمل على مختلف محاور الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار اطمأن رئيس الوزراء على توافر احتياطي السلع الأساسية، حيث أشار الدكتور علي المصيلحي إلى توافر رصيد من الزيت يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لـ 6 أشهر، ورغم ارتفاع الأسعار فالوضع مطمئن، كما أن لدينا رصيد استراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر، ويتم حاليا التفاوض لتوقيع اتفاقيات مع بعض الدول الموردة، لزيادة كمية المخزون، كما يكفي السكر لمدة 6 أشهر، وفي الوقت نفسه يتوافر الأرز ، وتم التعاقد على استيراد 50 ألف طن.

وفيما يتعلق باستعدادات عيد الأضحى، أشار الوزير إلى أنه يتم التعاقد على كميات كبيرة من الرؤوس الحية لتوفير اللحوم، ووجه رئيس الوزراء بالعمل على زيادة أعداد الكميات المتعاقد عليها، بحيث يتم الحفاظ على الأسعار خلال عيد الأضحى المبارك.