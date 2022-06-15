رئيس الوزراء يرأس بعد قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى

كتبت هند مختار

يرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل اجتماع الحكومة الاسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي.