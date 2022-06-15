الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يرأس بعد قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:21 ص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل اجتماع الحكومة الاسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي. اجتماع الحكومة مجلس الوزراء مصطفي مدبولي الموضوعات المتعلقة رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا الثلاثاء، 14 يونيو 2022 07:21 م رئيس الوزراء يوجه باستمرار العمل على تعظيم إيرادات "اقتصادية قناة السويس".. صور الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:53 م رئيس الوزراء يطلق استراتيجية تنمية صناعة السيارات من المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد.. مدبولى: تنفيذ رؤية تطوير المنطقة على أرض الواقع خلال السنوات الـ7 الماضية بمتابعة من الرئيس السيسى.. ما نفذناه معجزة هندسية الثلاثاء، 14 يونيو 2022 03:45 م رئيس الوزراء: القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بتوطين وتطوير صناعة السيارات الثلاثاء، 14 يونيو 2022 03:43 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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