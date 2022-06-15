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رئيس الوزراء: تأجيل تطبيق أى زيادة فى أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر

الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:00 م
رئيس الوزراء: تأجيل تطبيق أى زيادة فى أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر. 
 
وتابع فى مؤتمر صحفي مجلس الوزراء اليوم استعرض عدد مهم من الإجراءات والقرارات التي تخص التعامل مع الأزمة الروسية الاوكرانية وتوجيهات رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات العالمية.
 
وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر  مجلس الوزراء، أن آخر 3 افتتاحات رئاسية تخص الأمن الغذائي المصري، موضحا أن الدولة المصرية تستثمر بأرقام كبيرة لتوفير الأمن الغذائي.

رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي

مؤتمر صحفي

اليوم السابع بلس



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