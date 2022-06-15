رئيس الوزراء الياباني يجدد تعهداته بدعم أوكرانيا

أ ش أ

جدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، تعهداته بدعم أوكرانيا بالتعاون مع المجتمع الدولي ضد العملية العسكرية الروسية التي تتعرض لها.



وتعهد كيشيدا، في تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، بتعزيز الإمكانات الدفاعية لليابان والرفع من مستوى التحالف الأمريكي-الياباني والدفع من أجل تحقيق الحرية والانفتاح بمنطقة المحيطين الهندي والهادي وتحقيق تناغم بين رؤى دول آسيا ودول مجموعة السبع.



وقال رئيس الوزراء الياباني إن حكومته ستعمل جاهدة لاستعادة نمط الحياة قبل تفشي وباء "كورونا" بالتزامن مع إعداد البلاد لمواجهة الأمراض المعدية وتوفير الرعاية الطبية الملائمة كافة الأوقات وفي أوقات الطوارئ بشكل خاص. وجاءت تصريحاته خلال خطاب أمام البرلمان لتوضيح سياسات حكومته.