رئيس الحكومة اللبنانية يعقد اجتماعا لمراجعة خطة الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة بلبنان

أ.ش.أ

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا لمراجعة خطة الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة بلبنان شارك فيه وزيرا الطاقة وليد فياض والشؤون الاجتماعية هكتور حجار والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية روزاريا برونو وعدد من المستشارين.

وفي ختام الاجتماع أعلنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي أن اللقاء تناول استراتيجية الحاجات الإنسانية للبنانيين في ضوء الاحتياجات الجديدة وتدهور الوضع الإنساني على صعيد لبنان، إضافة إلى الجهود التي تقوم بها كل المؤسسات الأممية والجمعيات الإنسانية في لبنان لتغطية هذه الحاجات، مشيرة إلى أن التمويل الذي تم الحصول عليه من المانحين بلغ نحو 52 % من الحاجات المطلوبة.

من جانبه، قال الوزير حجار إن الأمم المتحدة قامت بدراسة الحاجات الإنسانية، مشيرا إلى أن اللقاء تضمن حوارا حول كيفية الدعم وسرعته وخصوصا في ظل تزايد الاحتاجات الصحية والغذائية ومن بعدها مشاكل المياه وغيرها.