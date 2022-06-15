رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني: لدينا مدارس في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي

ماجد تمراز

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إنه لدينا مدارس في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى وضع مدارس تكنولوجية في كل محافظة.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك بنات في مجال ميكانيكا السيارات ومتميزات، مردفا: "عاوزين أولادنا وبناتنا في وضع مادي ومجتمعي جيد، اعتقاد الغالبية العامة هي المسوغ لذلك".

وتابع رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم: "لم يعد في سوق العمل المصري أو العالمي أن تكون الشهادة مسوغا لتعينك في أي شيء، المهم قدراتك ايه؟"، مشيرا إلى أن التعليم الفني في كل دول العالم المتقدم هم النسبة الأكبر من الملتحقين به.