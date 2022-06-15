وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي، عبر موقعها الإلكتروني، أن شيرمان التقت أيضا في هانوي نائب وزير الدفاع اللواء هوانج شوان شين.



وأكدت شيرمان، خلال اللقاءات، قوة الشراكة الشاملة بين الولايات المتحدة وفيتنام ودعم واشنطن لفيتنام قوية ومزدهرة ومستقلة.



وأشادت بزيارة رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشينه، الناجحة للولايات المتحدة لحضور القمة الخاصة بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا ورحبت بمشاركة فيتنام في إطلاق الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما ناقشت شيرمان وضع حقوق الإنسان في فيتنام وأكدت أهمية استمرار الحوار الثنائي.