اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

خالد الفقى رئيسًا لنقابة الصناعات الهندسية.. وحسم مقاعد عضوية المجلس بالتزكية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:26 م
خالد الفقى رئيسًا لنقابة الصناعات الهندسية.. وحسم مقاعد عضوية المجلس بالتزكية المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية العمالية، للدورة النقابية 2022/2026، القوائم النهائية للمرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة، وقد أوضحت القوائم فوز المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمقعد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بالتزكية، فضلا عن حسم كافة مقاعد مجلس النقابة العامة بالتزكية.
 
ويذكر أن الدورة النقابية 2022/2026، هى الدورة الثانية التى يرأس فيها المهندس خالد الفقى، النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية.
 
ومن المقرر أن تُجرى وزارة القوى العاملة، غدا الخميس انتخابات مجالس إدارة 29 نقابة عامة عمالية، وتلقى التظلمات من النتيجة بعد غد الجمعة، والبت في التظلم  18 يونيو الجاري، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022، وذلك لمجالس إدارة نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي، والبريد ، والبترول، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.
 
كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

خالد الفقى

نقابة الصناعات الهندسية

نقابة العاملين بالصناعات الهندسية

اتحاد العمال

الانتخابات العمالية

انتخابات النقابات العمالية

القوى العاملة



الموضوعات المتعلقة

أشرف الدوكار رئيسا للنقابة العامة للنقل البرى بعد قبول طعون ضد ترشح جبالى المراغى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:16 م

عبد المنعم الجمل رئيسا لنقابة البناء والأخشاب.. ويؤكد: التشريعات العمالية أولوياتنا

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:15 م

نقابة الأطباء: ختان الإناث جريمة أخلاقية وتجرمها آداب وأخلاقيات مهنة الطب

الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:40 م

حسم عضوية مجلس نقابة الغزل والنسيج بالتزكية.. وإجراء الانتخابات غدا لاختيار النقيب

الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:10 م

خالد عيش رئيسا لنقابة الصناعات الغذائية للمرة الثانية.. وحسم عضوية المجلس بالتزكية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 07:39 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة