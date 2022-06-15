حياة كريمة.. محافظ أسوان يسلم 5 منازل كمرحلة أولى للمتضررين من السيول.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

سلم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الأربعاء، 5 منازل بنجعى المداب والحمدلاب بقرية غرب أسوان ضمن المرحلة الأولى بإشراف من مؤسسة حياة كريمة، وسط إطلاق الزغاريد وفرحة أصحاب المنازل وتتويجاً لملحمة العمل التى شهدتها القرى والمناطق التى تعرضت للسيول وتداعيتها فى نوفمبر الماضى.

فيما تم إنهاء نسبة 85 % لـ 76 منزل آخر بنفس القرية جارى إنشائهم بواسطة الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان ، وذلك بحضور الدكتور محمد صلاح مدير مؤسسة حياة كريمة بأسوان ، والمهندس محمد صديق رئيس القطاع الهندسى بالمؤسسة ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية ، وأهالى قرية غرب أسوان.

وحرص اللواء أشرف عطية خلال تفقده لعدد من المنازل الجديدة عَلِي نقل تحيات وتهنئة الـرئيس عبدالفتاح السيسي للأسر والأهالي من أصحاب المنازل ، مؤكداً على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية أثناء زيارته للمحافظة للأطمئنان على إحتواء تداعيات السيول وخاصة إدراج قرية غرب أسوان ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للقرى المصرية .. حياة كريمة " من بين 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة تشمل جميع قرى مراكز المحافظة والتي ستشهد طفرة وتغيير شامل للحياة بشكل مرحلى لتكون بذلك هدية الدولة المصرية لمواطنيها.

وأوضح محافظ أسوان بأن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، واللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية لسرعة العمل عَلِي تعويض كل الأسر التي تضررت وتعرضت لخسائر في منازلها وممتلكاتها حيث شهدت 20 قرية ومنطقة ملحمة عمل مشتركة من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، لافتاً إلى أنه تواكباً مع ذلك تم تسكين 450 أسرة سواء بشكل مؤقت أو دائم للأسر المتضررة بعد فرش وتجهيز 528 وحدة سكنية بحى السلام من الأثاثات والأجهزة والمستلزمات المنزلية ، وهو الذى تزامن مع توفير كافة الخدمات من مدرسة ووحدة صحية ومكتبة ثقافية ومسجد وبريد ، وأيضاً جميع السلع التموينية والأساسية ، فضلاً عن دعم المرافق العامة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد صلاح بأنه جارى إنهاء باقى المنازل التي تضررت من تداعيات السيول الأخيرة على مراحل في إطار خطة المؤسسة مع مراعاة إنهاء شبكات وخطوط الصرف الصحى ومياه الشرب وأعمال البنية التحتية لربط المنازل بهذه الشبكات التي يتم تنفيذها في إطار مشروعات مبادرة حياة كريمة.

وأشار، إلى أن ذلك يتزامن مع قيام مؤسسة حياة كريمة ببعض التدخلات الإنسانية تنفيذاً لتوجيهات رئاسية بإعادة إنشاء عدد 6 منازل شهدت أضرار كبيرة بسبب تعرضها لحرائق بقرى الجنينة والشباك والحكمة بالنقرة بمركز نصر النوبة ، علاوة على قرية العتمور بمركز كوم أمبو.

فيما قدم أهالى قرية غرب أسوان شكرهم للرئيس السيسي على رعايته الكريمة والإنسانية لمطالبهم أثناء زيارته الأخيرة للقرية وتحويل توجيهاته لنموذج حقيقى وتجسيد حي على أرض الواقع مما كان له أكبر الأثر في توفير جودة الحياة وتحسين معيشتهم لواقع أفضل ، معربين عن إشادتهم بمحافظ أسوان لحرصه على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ومتابعته الميدانية للجهود المبذولة للإرتقاء بمستوى الخدمات بكافة قطاعات العمل العام.



إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول بغرب أسوان



إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول بغرب أسوان



إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول بغرب أسوان



إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول بغرب أسوان



إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول بغرب أسوان



إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول بغرب أسوان



إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول بغرب أسوان



إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول بغرب أسوان



إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول بغرب أسوان



إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول بغرب أسوان