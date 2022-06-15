حماية المستهلك بالوادى الجديد تضبط أدوية منتهية الصلاحية فى حملة مكبرة بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تمكنت حملة من مكتب حماية المستهلك بالوادى الجديد برئاسة الدكتورة سلوى مصطفى من ضبط كمية من الأدوية منتهية الصلاحية بالتعاون مع هيئة الدواء خلال التفتيش على الصيدليات بمركز الخارجة و تم تحريزها وتحررت محاضر للمخالفين للعرض على النيابة العامة واستكمال باقي الإجراءات القانونية .

وتأتي الحملة في إطار حرص الدولة على حق المواطن في الحصول على الغذاء والدواء بأعلى درجة من الجودة . وبناءًا على تعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار .

وتضمنت الحملة التفتيش على بعض صيدليات بمناطق متفرقة بمدينة الخارجة وذلك للتأكد من انضباط سوق الدواء وجودة وصلاحية الأدوية المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات وكذا التأكد من اتباع أصحاب الصيدليات لكافة التعليمات والقوانين و اللوائح المنظمة لتداول الادوية .