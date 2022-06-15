اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:46 م
أكرم القصاص
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حسم عضوية مجلس نقابة الغزل والنسيج بالتزكية.. وإجراء الانتخابات غدا لاختيار النقيب

الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:10 م
حسم عضوية مجلس نقابة الغزل والنسيج بالتزكية.. وإجراء الانتخابات غدا لاختيار النقيب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية العمالية، للدورة النقابية 2022/2026، القوائم النهائية للمرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة، وقد أوضحت القوائم حسم جميع مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بالتزكية، وإجراء عمليات التصويت لانتخاب رئيس النقابة.
 
 
 
وقال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج الحالى، فى تصريحات لليوم السابع، إنه غدا الخميس، سيتم إجراء الانتخابات لاختيار رئيس النقابة فقط، بعد فوز أعضاء المجلس بالكامل بالتزكية.
 
 
 
ومن المقرر أن تُجرى وزارة القوى العاملة، غدا الخميس انتخابات مجالس إدارة 29 نقابة عامة عمالية، وتلقى التظلمات من النتيجة بعد غد الجمعة، والبت في التظلم  18 يونيو الجاري، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022، وذلك لمجالس إدارة نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي، والبريد ، والبترول، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.
 
 
 
كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

عبد الفتاح ابراهيم

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