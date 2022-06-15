اليوم السابع
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حريق هائل يلتهم كميات كبيرة من أشجار النخيل والموالح شمال السودان

الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:28 م
حريق هائل يلتهم كميات كبيرة من أشجار النخيل والموالح شمال السودان جهود إطفاء الحريق فى جنوب السودان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تسبب حريق هائل في إحداث خسائر فادحة بكميات كبيرة من أشجار النخيل بمنطقة جريف نوري بحري بمحلية مروي شمال السودان، كما إلتهمت النيران وألسنة اللهب أعداداً من أشجار الفاكهة.
 
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أفاد عدد من المواطنين بالمنطقة إن قوة الرياح ساعدت في انتشار النيران  التي استمرت لعدة ساعات من مساء أمس . 
 
وأرجع مواطنو نوري ظاهرة تكرار حرائق النخيل لعمليات النظافة الحقلية العشوائية للأوساخ والمخلفات الزراعية مناشدين السلطات المختصة بضرورة سن قوانين رادعة لضبط وتقنين الحرق العشوائي للأوساخ والمخلفات بالمزارع والحواشات، والعمل علي دعم وتمكين الدفاع المدني  بالمعينات اللازمة حتي يؤدي دوره كاملاً في التدخل والإحتواء  بجانب أهمية توعية وتثقيف المزارعين بمخاطر  الحرق العشوائي دون إجراءات إحترازية ووقائية والعمل علي فتح المسارات والطرق بين المزارع والحواشات لضمان وصول معينات ومتحركات الدفاع المدني.
 
وبذل أهالي منطقة جريف نوري بحري وقوات الدفاع المدني بالمنطقة جهوداً كبيرة في إخماد الحريق والحد من انتشاره.
 
تجدر الإشارة إلي أن ظاهرة تكرار حوادث حرائق النخيل والموالح ظلت هاجساً يؤرق السلطات والمزارعين بالشمالية بعد أن أضحت الحرائق تتسبب في فقدان مصدر الدخل  الأساسي للمزارعين من محصول البلح والموالح والتي يعتمدون عليها بشكل كبير في حياتهم المعيشية.
 
 

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