اليوم السابع
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حبس المتهمين بإلقاء مادة مشتعلة على عامل بسبب مضايقته شقيقة أحدهما 4 أيام

الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:01 م
حبس المتهمين بإلقاء مادة مشتعلة على عامل بسبب مضايقته شقيقة أحدهما 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عاملين بالتسبب فى حرق بائع بإلقاء مادة مشتعلة عليه فى بولاق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاملين لاتهامهما بالتسبب في حرق بائع بإلقاء مادة مشتعلة عليه في بولاق الدكرور، لاتهامه بمضايقته لشقيقة أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة بائع بحروق نتيجة إلقاء مادة مشتعلة عليه في بولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاملين وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وذكر أحدهما أن البائع تسبب في مضايقة شقيقته، مما دفعه للانتقام منه وحرقه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

 


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