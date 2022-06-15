حبس أفراد عصابة 4 أيام بتهمة ترويج شحنة مخدرات بقيمة 1.4 مليون جنيه بسوهاج

ترجع الواقعة عقب رصد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إحدى البؤر الإجرامية بقرية روافع القصير بدائرة مركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج يقوم على إدارتها عناصر تشكيل عصابى مكون من 9 عناصر إجرامية تخصصوا فى الترويج والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى ، وبالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج تم إستهدافهم وضبطهم ، وبحوزتهم كمية لمخدر الآيس "الشابو و كمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين و فرد خرطوش و طلقات لذات العيار و 419 زجاجة مواد كحولية و سيارة و 6 قطع سلاح أبيض و 2ميزان حساس و مبلغ مالى و 9 هواتف محمولة).

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى(1,420,000 جنيه) بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه فتم حبس المتهمين.