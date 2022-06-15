اليوم السابع
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جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثامين سيدة وأطفالها الـ3 بترعة فى المنيا

الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:13 م
جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثامين سيدة وأطفالها الـ3 بترعة فى المنيا جثة - صورة أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل وأطفالها الثلاثه فى ترعة الإبراهيمية غرقا.

وتمكن فرق الإنقاذ من انتشال جثث الضحايا وأفادت التحريات الأولية ان الضحايا هم أسماء. م – 39 سنة، ربة منزل، وأطفالها زياد. م – 6 سنوات وشقيقيه أحمد 5 سنوات، وعبدالرحمن، 3 سنوات، مقيمون جميعا بمركز سمالوط، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام،  حيث تم العثور على جثث الضحايا أمام مركز بنى مزار ومطاى.

فيما قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على زوج ووالد الأطفال، للتعرف على أسباب الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثامين تحت تصرف النيابة العامة.


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