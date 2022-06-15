جهاز حدائق أكتوبر ينتهى من تسليم 80 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل

كتب أحمد حسن

أكد المهندس أحمد حسن، نائب رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه تم الانتهاء من تسليم حوالى 80 ألف وحدة سكنية للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، موضحا أن مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة يتضمن نحو 5 مراحل.

وأضاف المهندس أحمد حسن، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المدينة تتضمن فى الوقت الحالى نحو 124 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وجارى تنفيذ 40 ألف وحدة، موضحا أن مدينة حدائق أكتوبر تشهد إقبال كبير فى مختلف الإعلانات التى يتم طرحها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى، سواء تتعلق بوحدات إسكان اجتماعى، أو وحدات لمتوسطى الدخل، وذلك نظرا لموقع المدينة، وقربها من كافة لطرق والمحاور الرئيسية التى تربط شرق القاهرة بغربها.

كانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، قد تفقدت مواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة حدائق أكتوبر.

وفى نهاية الجولة، أعربت مى عبد الحميد، عن تقديرها لما تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من تشييد مشروعات متكاملة الخدمات لخدمة المواطنين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وأكدت أهمية استمرار العمل في توفير وحدات سكنية لائقة بكل مواطن مصرى.