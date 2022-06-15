اليوم السابع
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تواصل فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال بـ 29 مسجدا فى شمال سيناء.. صور

الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:29 ص
تواصل فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال بـ 29 مسجدا فى شمال سيناء.. صور تواصل فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال بـ 29 مسجد بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال فى 29 مسجدا بمدن وقرى المحافظة.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء فى بيان، أن الفعاليات بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع وهى الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر مباشرة، ويستمر حتى نهاية العطلة الصيفية.

ويشتمل البرنامج الصيفى للأطفال بالمسجد على تدريس وحفظ ومراجعة ما يتيسر من القرآن الكريم بالتجويد حسب قدرات كل طفل، وتفسير جزء (عم) من كتاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم، والتوعية بموسوعة الدروس الأخلاقية، وتعليم بعض الآداب العامة، و دروس فى السيرة النبوية

وسبق وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه تحقيقا لرغبات الأهالي بتوسيع النطاق الجغرافي للبرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد، وافقت وزارة الأوقاف على مشاركة (29 ) مسجدا لإقامة فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال .

كما اعلنت مديرية اوقاف شمال سيناء عودة العمل بمكاتب تحفيظ القرآن الكريم بمساجد أوقاف شمال سيناء بدءًا للمحفظين المعينين على درجة مالية.

وقال الشيخ إبراهيم جمعة مدير مديرية  اوقاف شمال سيناء ، انه تنفيذا  لقرار وزارة الأوقاف بعودة عمل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بمساجد أوقاف شمال سيناء ،  يواصل المحفظون المعينون على درجة مالية بالأوقاف عملهم فى  التحفيظ بالمساجد التي يعملون بها ، ومقررا ان يتواصل حتى نهاية العطلة الدراسية الصيفية.

تواصل فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال بـ 29 مسجد بشمال سيناء (1)
تواصل فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال بـ 29 مسجد بشمال سيناء (1)

 

تواصل فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال بـ 29 مسجد بشمال سيناء (2)
تواصل فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال بـ 29 مسجد بشمال سيناء (2)

 

تواصل فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال بـ 29 مسجد بشمال سيناء (3)
تواصل فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال بـ 29 مسجد بشمال سيناء (3)

 

تواصل فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال بـ 29 مسجد بشمال سيناء (4)
تواصل فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال بـ 29 مسجد بشمال سيناء (4)

 

تواصل فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال بـ 29 مسجد بشمال سيناء (5)
تواصل فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال بـ 29 مسجد بشمال سيناء (5)

 

تواصل فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال بـ 29 مسجد بشمال سيناء (6)
تواصل فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال بـ 29 مسجد بشمال سيناء (6)

 

 


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