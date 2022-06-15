تموين الأقصر تضبط طن قمح محظور الاتجار به فى محلات أعلاف غير مرخصة

الأقصر – أحمد مرعى

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، فى ضبط أكثر من طن قمح محلى محظور الاتجار فيه لدى محلات أعلاف وعطارة غير مرخصة، حيث أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، استمرار ملاحقة المتاجرين بالقمح المحلى المحظور تداوله أو الاتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه فى يوم واحد تم تسيير حملات صباحية ومسائية لملاحقة المتاجرين بالقمح، حيث تم ضبط 360 كيلو قمح لدى أحد محلات الأعلاف بناحية حاجر الضبعية، كما تم ضبط 590 كيلو قمح لدى محل أعلاف غير مرخص آخر بناحية أرمنت الحيط، وكذلك 120 كيلو لدى محل عطارة غير مرخص بناحية القرنة.

وأوضح وكيل تموين الأقصر أنه تم التحفظ على هذه الكميات وتسليمها لمواقع التخزين بالمحافظة، وذلك على ذمة المحاضر القضائية المحررة أرقام 5453 جنح القرنة، و10578 جنح أرمنت و5454 جنح القرنة، كما تم تحرير المحضر رقم 5455 جنح القرنة، ضد "م.ع.ب"، وذلك لإعاقته أفراد الحملة في مصادرة كميات القمح الموجودة بمحل العطارة غير المرخص الخاص به بناحية المريس بجوار كوبري الصيدلية.

وأعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر أنه بلغت الكمية الموردة بموسم القمح الحالى حتى الآن، 24674 طنا و687 كيلو قمح بنسبة 72.6% من السعة التخزينية بالمحافظة، حيث تواصل المديرية العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ أول ابريل لعام 2022م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأكد الدكتور تامر صلاح أنه تم إصدار التعليمات وتم التنبيه على جميع المزارعين بجميع بشتى وسائل الاعلام، مناشداً المزارعين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الدولة وتوريد نسبة القمح التى حددتها الدولة عن كل فدان، حيث يتم الآن مراجعة عمليات التوريد لدى جميع الموردين والقمح الذى تم توريده إلى جميع الشون والصوامع والمطاحن، حيث سيتم محاسبة المخالفين وسيتم محاسبة كل من يخالف التعليمات، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين فى توريد القمح سواء بعدم التوريد أو فى توريد كميات أقل من 12 أردبا للفدان.