تقديم 41 ألف خدمة بوحدة طب أسرة الشغب لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أن وحدة طب أسرة الشغب بمدينة إسنا نجحت فى تقديم 41 ألف خدمة طبية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل منذ تشغيلها وحتى الآن، والتى تخدم أكثر من من 15800 فرد بواقع 4500 ملف عائلي من منتفعي المنظومة بمحافظة الأقصر.



وأضاف الدكتور أحمد شفيق، لـ"اليوم السابع"، أن وحدة طب أسرة الشغب تعتبر إحدى وحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث تقع وحدة الشغب بمركز ومدينة إسنا، وتقدم العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.



وتشمل الخدمات التي تقدمها وحدة طب أسرة الشغب بمدينة إسنا، ما يلي: (طب الأسرة - عيادة الأسنان - الصيدلية وصرف الأدوية - المعمل - السونار - تنظيم الأسرة - خدمات التطعيمات - متابعة الحمل - الفحص شامل - خدمات الاستقبال والطوارئ)، وتقدم وحدة طب أسرة الشغب خدماتها الطبية للمنتفعين يوميًا من الساعة 8 ص وحتى الساعة 8 م، ولحجز موعد للكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، من خلال الاتصال بمركز الاتصال الآلي المجاني 15344 للحصول على الخدمة الطبية، والرعاية الصحية المميزة .

