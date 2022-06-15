تعرف على مهام عمل مجلس كنائس الشرق الأوسط

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر مجلس كنائس الشرق الأوسط المنظمة المسكونية الإقليمية التى تجمع الكنائس فى الشرق حول شهادة مسيحية مشتركة فى المنطقة التى ولد فيها المسيح.

ويسهر على المجلس وحسن انتظامه خلال الفترة الممتدة بين جمعيتين عموميتين وهو يتألف من أربعة أعضاء منتدبين عن العائلات الكنسية الذين يتم انتخابهم خلال الجمعية العامة.

ويعمل المجلس على تعميق الشركة الروحية والخدمية بين الكنائس الأعضاء وتوحيد كلمتها وجهودها، وذلك إسهاما فى العمل من أجل الوحدة المسيحية والشهادة للإنجيل فى المنطقة وبين شعوبها، ويهتم بالتعاون والعمل المشترك فى سبيل الخدمة الإنسانية والمجتمعية بصورة حيادية بما يوافق المبادئ الإنسانية والمسيحية، والسعى لتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان للتمكن من العيش بحرية وسلام ومساواة مع جميع شركاء الوطن الواحد.