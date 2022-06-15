تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال حملات مكبرة بالسويس

كتب إيهاب المهندس

قامت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع الجهات المعنية بتوجيه حملة مكبرة استهدفت بعض الأشخاص لقيامهم بإدارة مصانع وكسارات ومخازن عشوائية بنطاق مديرية أمن السويس.

وأسفرت الحملات عن ضبط (2 مخزن، 2 متجر، 2 مصنع، ثلاجة، مجزر، منفذ عشوائى لبيع السجائر) يتم خلالها تداول المواد الغذائية والأعلاف الحيوانية والداجنة وحفظ اللحوم والمواد الغذائية وإعادة تصنيع اللحوم كما أمكن ضبط المديرين المسئولون عنها.

وفيما بلغ إجمالي المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة (46,5طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر معدة للتداول- 17,669طن منتج نهائى لمصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ومعدة للتداول - 250 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركياً).