تصريحات الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع مفوضية الاتحاد الأوروبى.. إنفوجراف

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسيس مؤتمرا صحفيا مشتركا مع أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس السيسى، إن مباحثاتهما شهدت اليوم تركيزًا خاصًا على سبل تعزيز ودعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي، حيث اتفقا على أهمية إرساء دعائم شراكة استراتيجية بين الجانبين في هذا المجال الحيوي لمستقبل التنمية وعلى التعاون في مجال الدعم الفني والتمويلي، والاستثمارات لتطوير البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.

ونستعرض تصريحات الرئيس من خلال الإنفوجراف التالى: