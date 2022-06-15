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تصريحات الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع مفوضية الاتحاد الأوروبى.. إنفوجراف

الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:45 م
تصريحات الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع مفوضية الاتحاد الأوروبى.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسيس مؤتمرا صحفيا مشتركا مع أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي.
 
وقال الرئيس السيسى، إن مباحثاتهما شهدت اليوم تركيزًا خاصًا على سبل تعزيز ودعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي، حيث اتفقا على أهمية إرساء دعائم شراكة استراتيجية بين الجانبين في هذا المجال الحيوي لمستقبل التنمية وعلى التعاون في مجال الدعم الفني والتمويلي، والاستثمارات لتطوير البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.
 
ونستعرض تصريحات الرئيس من خلال الإنفوجراف التالى:
 
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نرحب بقرب اعتماد وثيقة "أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى" حتى 2027
 
‏مؤتمر COP27 فى شرم الشيخ فرصة ثمينة على المجتمع الدولى اغتنامها من أجل التوافق
 
المجتمع الدولى يمر بظرف دقيق يتطلب من كل الأطراف إعمال الحكمة وتغليب لغة الحوار لحل الخلافات وتجاوز التحديات
 
حريصون على التوصل لاتفاق ملزم قانونا بشأن سد النهضة
 
مصر تعتز بالاتحاد الأوروبى شريكا أساسيا فى مختلف المجالات خاصة أننا نمضى بخطى ثابتة على طريق التنمية
 
تنسيق الجهود الدولية مع كل الشركاء لتخفيف أثر أزمة الغذاء الدولية خاصة على الدول الأكثر تضررا من تداعياتها
 
إطلاع رئيسة المفوضية على الرؤية المصرية بشأن أهم القضايا فى جوارنا الإقليمى خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

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