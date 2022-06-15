تحرير 2824 محضرا تموينيا خلال حملات على الأسواق والمخابز بالبحيرة

البحيرة – فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين، حملات تموينية خلال شهر مايو الماضى، وأسفرت عن تحرير 2824 محضرا متنوعا عبارة عن:

1712 محضرا نتيجة للمرور على المخابز تمثلت فى (إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات - عدم تمكين - توقف عن الإنتاج - عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل - تجميع خبز وبطاقات تموينية - عدم صرف بونات - كارت ذهبي - عدم نظافة أدوات العجين - عدم وجود ماكينة - سجل - عدم وجود ميزان - مبيعات وهمية).

1094 محضرا نتيجة للمرور على الأسواق عبارة عن (لحوم مكشوفة - ذبح خارج السلخانة - بدون ترخيص - مجهول المصدر - غير صالح للاستهلاك الآدمي - انتهاء صلاحية - بيع بأزيد من السعر المقرر - عدم إعلان عن الأسعار - سجلات - غش تجاري - بدون بيانات - تجار تموينيين - أوكازيون - محظور تداوله - أسمدة ومبيدات - مخالفة قانون حماية المستهلك - تداول أقماح بدون تصريح).



18 محضرا للمواد البترولية.



وبالنسبة لموقف البطاقات التموينية فقد تم إصدار 5957 بطاقة بدل تالف وفاقد.