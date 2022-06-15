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تأجيل محاكمة 8 متهمين بقضية كفن عين شمس بواقعة جديدة لـ17 أغسطس

الأربعاء، 15 يونيو 2022 05:18 م
تأجيل محاكمة 8 متهمين بقضية كفن عين شمس بواقعة جديدة لـ17 أغسطس محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بكفن عين شمس، لاتهامهم في قضية خطف شاب، لجلسة 17 أغسطس المقبل، وذلك للاطلاع على المستندات.

 

وكان تحقيقات النيابة، كشفت أن المتهمين اشتركوا في خطف شاب وقاموا بتعذيبه وتهديده بالقتل واستعراض القوة، في القضية رقم 2071 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.

 

فيما كشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرين معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما.


تاجيل القضية

تقديم الكفن

عين شمس

عائلة المرغنية

أغسطس القادم



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