بعد قليل.. نظر محاكمة 8 متهمين بقضية "كفن عين شمس" بواقعة خطف شاب

كتب عبد الله محمود

تستكمل اليوم، الأربعاء، محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، نظر محاكمة 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بفيديو الكفن، وذلك فى قضية أخرى، وهى خطف شاب في منطقة عين شمس.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، التى كشفت أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نيلى يملكه المجنى عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيه وأتلفوه، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت "النيابة العامة" بها، والتى أمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرون معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين، ولكنهما رفضا الصلح بينهما.