وقالت لاريسا كينيدي، رئيسة الاتحاد في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، "نسمع عن طلاب يعملون في 3 وظائف لتغطية نفقاتهم، ولا يستطيعون حتى الانتقال إلى مكتبة جامعتهم، والذين يقلصون من وجبات الطعام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة".



وأضافت في البيان "أظهر بحثنا أن الآلاف يشترون طعامهم بالقروض ويدفعون لاحقا".



وتابعت "يتعين على الحكومة الاستماع إلى الطلاب، وإلغاء تجميد عتبة أرباح الوالدين وزيادة مستوى دعم جميع الطلاب بشكل كبير".



وكشف معهد المملكة المتحدة للدراسات المالية، في وقت سابق من اليوم أن الدعم الحكومي لتكاليف المعيشة لطلاب الجامعات في شكل قروض وصل إلى أدنى مستوى منذ سبع سنوات، ويعتمد مبلغ المال الذي يمكن للطلاب اقتراضه على دخل أسرهم، ويمكن للطلاب من العائلات الأكثر فقرًا اقتراض 11700 دولار فقط هذا العام الدراسي.