بروتوكول تعاون بين مركز التميز التربوى بجامعة عين شمس واتحاد الصناعات

كتب محمود راغب

وقع الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة ووكيل لجنة التدريب والتعليم الفني باتحاد الصناعات المصرية اتفاقية تعاون مشتركة بين مركز التميز التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس ولجنة التدريب والتعليم الفني "غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية".

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. عبد الناصر رشاد وكيل الكلية للدراسات العليا و د.محمد فرغلى مدير مركز التميز التربوي ونيفين شومان أمين المركز ممثلين عن جامعة عين شمس و د.هاني قداح المدير التنفيذي وعضو لجنة التدريب والتحول الرقمي باتحاد الصناعات المصري ومارى لويس رئيس المجلس التصديرى و عضو المجلس التصديري الرئاسى و عضو لجنة المسؤلية المجتمعية وعضو لجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات المصرية، واللواء عمرو امام مدير العلاقات العامة وعضو لجنة الدراسات الاستراتيجية باتحاد الصناعات المصريه و داليا صابر مدير المشروعات الحكومية ومنسق لجنة التعليم الفني والتدريب و د.احمد قنديل مدير المشروعات الدولية ومنسق لجنة المسؤولية المجتمعية.

وخلال كلمته تحدث الدكتور أيمن صالح، مشيرا إلى استراتيجية جامعة عين شمس فى الحرص على تضافر الجهود والتعاون مع الهيئة المختلفة والتى تعكس متطلبات سوق العمل وما يجب توفيره فى المحتوى الدراسي لمواكبته.

وتحدث المهندس محمد عبد السلام معربا عن سعادته وفخره بالتعاون مع بيت خبرة كبير ذو تاريخ وهو جامعة عين شمس، مثمنا أهمية ربط مخرجات التعليم الفنى والجامعى بمتطلبات سوق العمل الذى يتعطش لتوفير معايير محددة في الخريج، مشيرا إلى تجربة دولة ألمانيا فى ربط الجامعات بدعم الصناعات وصناعة المنسوجات بشكل خاص وما ترتب عليها من طفرة فى الصناعة والاقتصاد.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم مركز التميز التربوي بكلية التربية كافة الخدمات البحثية والتعليمية والتدريبية والاستشارية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين والتى تشمل:اجراء الدراسات والبحوث والمسوح، والاستشارات النوعيه وخدمات تنمية الموارد البشرية فضلا عن المشاركة فى عقد المؤتمرات وإقامة ملتقيات التوظيف الخاصه بالطلاب ، واقامة المعارض الخيرية المتنوعة وعقد الدورات والندوات،والبرامج وورش العمل وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم متطلبات واحتياجات الصناعات القومية بما تحتاجه من ايدى عاملة مدربه ومؤهله للعمل في الاسواق المصرية والعربية بما يضمن الارتقاء بالمنتج المصرى على كافة المستويات محليا وقوميًا وعالميا بما يسهم في زيادة معدلات النمو كأحد الاهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ورؤية مصر 2030.