برتوكول تعاون بين غرفة صناعات الملابس الجاهزة وجامعة عين شمس

كتب إسلام سعيد

وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، برتوكول تعاون مع كلية التربية جامعة عين شمس، لتقديم كافة الخدمات البحثية والتعليمية والتدريبية والاستشارية المشتركة بين الطرفين.

وقع البرتوكول الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس و الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ووكيل لجنة التدريب والتعليم الفني باتحاد الصناعات، وذلك بمقر الجامعة.

وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات، أن الاتفاق يتضمن مساهمة مركز التميز التربوي التابع لجامعة عين شمس، في انشاء مركز متخصص فى البحوث والدراسات الاقتصادية و الاجتماعية و الصناعية لخدمة المجتمع الصناعي وخاصة قطاع الملابس الجاهزة، كما يتولى إعداد الدراسات و البحوث والمسوح والإحصائيات وغيرها من المجالات التي تحتاج اليها الغرفة لدعم انشطتها البحثية والتدريبية، فضلا عن توفير الخبراء والمستشارين والفنيين المتخصصين في المجالات المطلوبة.

وأشار إلى أن المركز سيقدم المساعدة للغرفة في التخطيط لكافة الخدمات التعليمية والتدريبية والاستشارية التي يحتاج إليها القطاع بطرقة عملية ممنهجة بما ينعكس علي تطوير الصناعة ورفع مستوي وقدرات العاملين فيها.

وأضاف، في المقابل ستتولى الغرفة توفير كافة المتطلبات والخطط المالية اللازمة لتنفيذ كافة الأنشطة والبرامج المتفق عليها بين الطرفين، والمشاركة في عقد المؤتمرات وملتقيات التوظيف والمعارض الخيرية التي يتفق على تنفيذها الطرفين داخل جامعة عين شمس.

ومن ناحيته أكد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس، أن جميع إمكانيات الجامعة مسخرة ومتوفرة ليس فقط لطلاب الجامعة ولكن لجميع فئات المجتمع، لافتا أن هذا البروتوكول بداية لتعاون أكبر في جميع المجالات، وانه الجامعة ملتزمة بتوفير جميع الخبرات والدراسات المطلوبة للتعاون مع الغرفة لتطوير قطاع الملابس.