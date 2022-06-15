بدء أعمال الاجتماع الـ12 للفريق العربى لسلامة الغذاء بالجامعة العربية

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية بأن الفريق العربي لسلامة الغذاء، سيناقش العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع حيث سيتم استعراض مسودة البنود المرجعية للفريق العربي لسلامة الغذاء وهي التي الوثيقة التي تنظم عمل الفريق والمهام المنوط بها واختصاصاته وغيرها، فضلا عن استراتيجية عمل الفريق العربي لسلامة الغذاء.

وتنطلق استراتيجية عمل الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء (2021 - 2025)، من أهمية الاستفادة من مخرجات مجموعات العمل الفنية الخمس المنبثقة عن الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء وغيرها من النتائج والإنجازات التي حققها الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء خلال فترة عمله (2016-2021)، وسيقوم الفريق بالنظر في ملاحظات ورؤى الدول عليها تمهيدا لرفعها إلى لجنة التنفيذ والمتابعة والتي تعد اللجنة التي يندرج تحتها العديد من اللجان في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ثم إقرارها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

كما سيناقش الفريق مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء الشبكة العربية الإقليمية لاتصالات المخاطر، والتي تهدف إلى دعم التواصل بين الجهات الرقابية في العالم العربي وتبادل الخبرات العلمية والعملية المتعلقة بمجال اتصالات المخاطر، كما تعد منصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لتعزيز الوجود العربي على المستوى العالمي.

ويناقش الفريق أيضا مبادرة الضمان التطوعي من قبل طرف ثالث، والتي تقدمت بها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو – UNIDO خلال ورشة عمل بتاريخ 24 مارس 2022، والتي هدفت إلى إلقاء الضوء على المبادرة والتعريف بها وأهدافها حيث قام بعض المتخصصين بعرض عروض مرئية حول المبادئ والدلائل التوجيهية لتقييم واستخدام برامج الضمان التطوعي من قبل طرف ثالث، والدروس المستفادة من قبل هيئة سلامة الأغذية بالمملكة المتحدة بشأن الاعتراف بالضمان التطوعي من قبل طرف ثالث، وسيقوم الفريق بتقييم الفريق العربي للمبادرة من واقع ما تم عرضه في ورشة العمل والاستفسارات التي طرحها أعضاء الفريق على المتخصصين، والنظر في إمكانية تطبيق تلك المبادرة في الدول العربية مستقبلا وكيفية الاستفادة منها.

ومن الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال متابعة مستجدات تفعيل المنصة الخاصة بالفريق العربي لسلامة الغذاء، حيث أنشئت المنصة الخاصة بسلامة الغذاء خلال فترة عمل المبادرة العربية لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة، بهدف تنسيق الجهود الإقليمية الساعية إلى توافق نظم سلامة الغذاء المطبقة في المنطقة العربية من خلال توفير وسيلة تواصل فعالة للفريق العربي لسلامة الغذاء، وتستضفها الآن المنظمة العربية للتنمية الزراعية وكذلك إجراء الصيانات الدورية وإدارتها بالشكل الذي يضمن خدمة قضايا الغذاء في المنطقة العربية.