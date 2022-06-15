انطلاق فعاليات ملتقى شباب الباحثين بجامعة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، الملتقي العلمى الأول تحت عنوان "تأثير التغيرات المناخية على البيئة فى ضوء خارطة الطريق إلى قمة المناخ"، حيث انطلقت الفعاليات بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالجامعة، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والباحثين والخبراء الدوليين المتخصصين فى مجال التغير المناخي وممثلي محافظة شمال سيناء وممثلي العمل المدني.

وأوصى المشاركون فى الملتقى باستصلاح الأراضي والحد من الزحف العمراني لمواجهة النقص في الغذاء وتدعيم الأمن الغذائي في المجتمع، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد في تتبع النمو العمراني في فترات زمنية مختلفة حتى يتيح ذلك الفهم المكاني للزحف العمراني ومواجهته.

كما جاء فى التوصيات ضرورة زيادة المشاريع القومية كأحد الحلول لزيادة الرقعة الزراعية، واستخدام الطرق الذكية في الزراعة حتى تؤدي لزيادة الإنتاج الزراعي من جهة وتقليل الري ومدخلات الإنتاج من جهة أخرى، والتوصية باستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام المقننات المائية للحد من الملوثات وتقليل التكلفة على مستوى الفرد والمجتمع والحد من فقد المحتوى المائي عن طريق مواجهة الاحتباس الحراري، زيادة المساحات الخضراء التي تمثل مصدر أساسي لامتصاص الزيادة في نسبة ثاني أكسيد الكربون من الجو، والتعامل بشكل علمي وطريقة صحية مع التربة حتى لا تؤثر على زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من التربة، والحد من استخدام السماد وخصوصًا الأسمدة والمخصبات الصناعية، والحد من استخدام الوقود.