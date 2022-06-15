اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المفوضية الأوروبية تقدم إرشادات جديدة لمساعدة الفارين من أوكرانيا فى الوصول لوظائف

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:49 ص
المفوضية الأوروبية تقدم إرشادات جديدة لمساعدة الفارين من أوكرانيا فى الوصول لوظائف المفوضية الأوروبية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت المفوضية الأوروبية عن إرشادات جديدة لمساعدة الفارين من الأزمة الراهنة في أوكرانيا على الوصول إلى الوظائف وفرص التدريب ومؤسسات التعليم داخل بلدان الاتحاد الأوروبي.

 

وأوضحت المفوضية في بيان عبر موقعها الرسمي، أن أكثر من 7 ملايين شخص من أوكرانيا فروا من بلدهم منذ بداية العمليات العسكرية الروسية ووصلوا إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن حتى الآن لم يدخل إلى سوق العمل في الاتحاد الأوروبي سوى عدد صغير نسبيًا ممن هم في سن العمل، على الرغم من أنه قد يرتفع عدد الأشخاص الراغبين في القيام بذلك.

 

وأضاف البيان أن ضمان الاندماج السريع والفعال في سوق العمل يعد أمرًا مهمًا لكل من المجتمعات المضيفة ولأولئك الفارين من الحرب لإعادة بناء حياتهم، ومواصلة تطوير مهاراتهم، ثم إعادة إعمار بلدهم بعد ذلك، كما يعد فهم المهارات والمؤهلات الرسمية التي تمتع بها هؤلاء الأشخاص والاعتراف بها أمرًا بالغ الأهمية لتسهيل دخولهم إلى سوق العمل والتأكد من حصولهم على وظيفة تتوافق مع مهاراتهم، علاوة على ذلك، يعد تحسين المهارات الحالية واكتساب مهارات جديدة أمرًا ضروريًا للمشاركة الناجحة في سوق العمل.

 

وتابع: أن التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء بناءً على الدروس المستفادة وأفضل الممارسات التي تم جمعها حتى الآن، يمكن أن تساعد هؤلاء الأشخاص في دعم وصولهم إلى التعليم والتدريب المهني ومؤسسات تعليم الكبار، وتغطى الإرشادات الأشخاص المؤهلين للحصول على الحماية المؤقتة وكذلك الأشخاص المؤهلين للحصول على الحماية الكافية بموجب القانون الوطني.

 

وأخيرًا، دعت المفوضية الدول الأعضاء إلى تعزيز أوجه الدعم للفارين من أوكرانيا مثل التوجيه المهني والاستشارة والحماية من التمييز، وكذلك تعزيز الالتزام القانوني الحالي بإبلاغ الناس بحقوقهم وتسهيل اندماج المستفيدين من الحماية المؤقتة في سوق العمل، وتشجيعهم على التسجيل في خدمات التوظيف العامة المحلية وإيلاء اهتمام خاص لوصول النساء إلى سوق العمل والوصول إلى برامج رعاية الأطفال والتعليم المدرسي وتوظيف الأشخاص في القطاعات التي تعاني من نقص في العمال.

 


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