المعمل الجنائى يفحص أسلحة نارية وذخيرة ضبطت بحوزة صاحب شركة فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بعرض أسلحة نارية وذخيرة تم ضبطها بحوزة صاحب شركة فى الهرم؛ على المعمل الجنائى؛ لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.



تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط صاحب شركة بمنطقة الهرم، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص، وضبط بحوزته 8 قطع أسلحة نارية متنوعة بين "متعدد وآلية"، و1000 طلقة مختلفة الأعيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث تورط صاحب شركة مقيم بالهرم، في حيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص.



بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وضبط بحوزته 8 أسلحة من بينها متعدد وآلية، و1000 طلقة مختلفة الأعيرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.