اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء تنظم قافلة للقرى الأكثر احتياجا بأسوان غدا

أسوان - عبد الله صلاح

تنظم اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وبالتعاون مع جامعة جنوب الوادى، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، غداً الخميس، قافلة طبية موسعة، وذلك للقرى الأكثر احتياجاً، في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والبسطاء في المناطق والقرى الأكثر احتياجاً وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.



وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء فقد تم توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى والفنى للقافلة الطبية والتي تجرى بالتنسيق مع مؤسسة صناع الخير برئاسة مصطفى زمزم، وجامعة جنوب الوداى برئاسة الدكتور يوسف غرناوي، وأيضاً النائب جابر أبو خليل عضو مجلس النواب، وسيكون هناك دعم للقافلة من مديرية الشئون الصحية بأسوان.



وأشار، إلى أن أعمال القافلة ستمتد لمدة 3 أيام في الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجارى بقري بنبان والرقبة بمركز دراو، بجانب قريتي غرب أسوان والكوبانية بمركز أسوان، بحيث ستخصص القافلة يوم الخميس 16 يونيو لقريتي بنبان بحرى والمنصورية، ويوم الجمعة 17 يونيو لقريتي بنبان قبلي والرقبة، فيما ستكون يوم السبت 18 يونيو لقريتي غرب أسوان والكوبانية.



ومن جانبه أوضح مصطفى زمزم، أنه سيجرى توزيع جميع الأدوية بالمجان مع إجراء العمليات الجراحية تحت إشراف الاستشاريين والأطباء المتخصصين بجامعة جنوب الوادي، مشيراً إلى أن التسجيل سيكون بأولوية الحضور، وذلك لعلاج المرضي غير القادرين في تخصصات العيون والجلدية والقلب والأوعية الدموية والأطفال والمخ والأعصاب والمسالك و الصدر والعظام والباطنة والجراحة العامة والأنف والأذن وأمراض النساء والأسنان والأطراف الصناعية على نفقة الدولة.