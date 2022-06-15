الكشف الطبى على 1659 حالة بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس فى المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس خلال يومى 13 و 14يونيو الجارى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على1659 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

من جانبه أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة أن القافلة شملت مختلف التخصصات، حيث تم إجراء الكشف على 435 حالة جراحة، و466 طفل، و240 حالة باطنة، و91 حالة قلب، و110 نساء، و133 أسنان، و184 جلدية، إلى جانب إجراء 158 تحليلا مختلفا، و15 حالة موجات صوتية و7 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 121 مترددا، و6 حالات خلع أسنان بعيادة الأسنان، فضلا عن تحويل 27 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، مشيرا إلى عقد ندوات تثقيف صحى لـ115 مترددا من خلال تفعيل الدور التوعوى لمديرية الصحة.



تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمنبا (1)



تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمنبا (2)



تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمنبا (3)