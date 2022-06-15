الكرسى بـ5 جنيهات.. شاهد استمتاع الأهالى بالصيف على شاطئ محافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم، الأربعاء، من إقبال المصيفين على شواطئ محافظة بورسعيد، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وتخفيض أسعار الكراسي على الشاطئ ليصل سعر الكرسي الواحد 5 جنيهات.

توافد الأهالي على الشاطئ وأصبحت "الفسحة" لا تتكلف أية مصاريف سوى الـ5 جنيهات، تستطيع خلالها الجلوس على ساحل البحر والاستمتاع باللعب على رمال الشاطئ.

وكثفت الأحياء بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ وإدارة الشاطئ، من جهودها لاستقبال موسم الصيف، برفع المخلفات وتطوير خدمات النظافة داخل الشاطئ بالتعاون مع مؤجري الشماسى وأصحاب الكافتيريات.

وانتشر منقذوا الشاطئ على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، لتقديم التعليمات الخاصة بالحفاظ على الأطفال وعدم تخطي منطقة الأمان بالبحر والتي تحددها إدارة الشاطذ، وذلك حفاظا على سلامتهم.

كما قام الشباب ببعض الألعاب الشاطئية ككرة القدم والراكيت "لعبة مضرب"، واستمتع البعض بمشهد عبور السفن المجري الملاحي لقناة السويس على بعد أمتار قليلة منهم بساحل شاطئ بورسعيد.