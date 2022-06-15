القوى العاملة فى الإسماعيلية تنظم ندوة لوحدة المساواة بين الجنسين

كتبت: آية دعبس

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ندوة تحت عنوان:" المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف وحماية الأمومة " ، في مركز التدريب المهني بالمستقبل بالإسماعيلية، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والقضاء على العنف والتحرش في مجتمع العمل والتعريف بالوحدة وأهدافها، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان.

وقال الوزير في رسالة للندوة : إن مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة فى بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة فى عام 2020.

وأوضح مدير المديرية أحمد جابر: إن الندوة تناولت تعريف المساواة بين الجنسين، والهدف من إنشائها ، وحقوق المرأة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتقوم بدورها في المجتمع المصري والمشاركة في التنمية والبناء وإنهاء كافة أشكال التمييز.

وقامت مروة أنس مدير وحدة المساواة بالمديرية ، بشرح اتفاقية العمل الدولية رقم 183 لعام 1952 بشأن حماية الأمومة ، حيث تم التعريف بتلك الاتفاقية ، والتعريفات المرتبطة من تعريف المرأة والطفل ، ونطاق تطبيقها على كل جميع النساء المستخدمات بمن فيهن اللاتى يمارسن أشكال نمطية من العمل لدى الغير ، كذلك تم التطرق إلى أنواع الأجازات التى يحق للمرأة الحصول عليها وشروطها طبقاً لتلك الاتفاقية .