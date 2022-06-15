اليوم السابع
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القوى العاملة: إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة اليوم

الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:33 ص
القوى العاملة: إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة اليوم وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن اليوم الأربعاء، سيتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة، وغدا الخميس تجري الانتخابات، والتظلم من النتيجة بعد غد الجمعة، والبت في التظلم  18 يونيو الجاري، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.

 

وتشمل الكشوف النهائية للمرشحين لمجالس إدارة نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي، والبريد ، والبترول، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

 

كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

 

وأكد وزير القوي العاملة، أن الوزارة حريصة على تنظيم العملية الانتخابية للمنظمات النقابية، حيث شكلت لجنة عليا مشرفة عليه برئاسته، تتابع العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة، من خلال غرفة مركزية بديوان الوزارة، وغرف متابعة تابعة لها بمديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة .


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